Valor espanhol “come” chocolates Imperial numa compra de “sonho”

Em 1932, o portuense Manuel Dias da Silva regressou do Brasil com uma nova fórmula de chocolate, dirigiu-se a Vila do Conde e comprou, em hasta pública, os bens da falida fábrica de chocolates Esperança. Passados dois meses, com o apoio do seu irmão Libório Ferreira da Silva e um amigo, Abel Salazar, arrancava com a produção na agora Imperial.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...