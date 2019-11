Deverá situar-se entre 12 e 15 milhões de euros a mais-valia obtida pela Novabase com a venda do seu negócio de governo, transportes e energia à Vinci Energies, presente em Portugal com a marca Axians.

A empresa liderada por João Nuno Bento (na foto) anunciou no início desta semana que vai vender o seu negócio de "application and data analytics" para os sectores de Governo, Transportes e Energia (Negócio GTE) à Vinci Energies, presente em Portugal com a marca Axians, por 33 milhões de euros, podendo a este valor acrescer 3 milhões de euros, dependendo da performance final.





Hoje, em novo comunicado à CMVM , por solicitação da autoridade reguladora do mercado de capitais, a Novabase veio prestar esclarecimentos adicionais, sublinhando que a mais-valia deverá ficar entre 12 a 15 milhões de euros.

A Novabase esclarece que, sobre este contrato de compra e venda, "devido às cláusulas de ajustamento de preço positivo ou negativo acordadas pelas partes, não é possível estimar neste momento, com precisão, a contrapartida final que possa vir a ser obtida com a transação, e assim a mais-valia que virá a auferir com a conclusão da mesma".

Mas há um cálculo já feito: "sem prejuízo do que antecede, estima-se que a mais-valia se possa vir a situar entre 12 e 15 milhões de euros, desconsiderando o impacto, imprevisível na presente data, das condicionantes positivas e negativas da contrapartida final".





A empresa "reitera que (…) a maior relevância da transação reside na libertação dos recursos com ela obtidos para os objetivos do Update Estratégico 2019+ divulgados ao mercado em 25 de julho de 2019".