Vendas a retalho recuaram 1,8% em dezembro

O índice de volume de negócios no comércio a retalho recuou 1,8% em dezembro, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Por agrupamentos, os produtos alimentares registaram uma queda de 5,3% e os produtos não alimentares um abrandamento de 0,6 pontos percentuais."Em termos nominais, a variação homóloga do índice agregado foi 6,9% em dezembro (8,6% no mês anterior), continuando a evidenciar efeitos pronunciados do crescimento do preços", destaca o instituto.Já a variação mensal do índice agregado foi de -3,1% em dezembro, face aos 1,7% registados em novembro.Por trimestre, verificou-se uma queda de 0,7% em termos homólogos nos últimos três meses de 2022, sendo que no conjunto do ano as vendas aumentaram 4,8%, refere ainda o INE.Em termos de emprego, remunerações e horas trabalhadas, todos os índices registaram aumentos homólogos: 2,6%, 6,6% e 2,2%, respetivamente.Face ao mês anterior, contudo, com exceção das horas trabalhadas, a taxa de variação decresceu. No caso do índice de emprego, a taxa de variação mensal recuou 0,8%, enquanto o das remunerações caiu 18,3%. Já o índice de horas trabalhadas subiu 1,4%.