Portugueses gastaram mais 32 milhões por dia no supermercado em 2022

Os consumidores nacionais gastaram em 2022 mais 32,4 milhões de euros por dia nos supermercados, escreve esta terça-feira o Dinheiro Vivo/DN, a dar conta de dados do Scantrends da NielsenIQ.

Assim, foram gastos nos supermercados e hipermercados portugueses 11.821 milhões de euros no ano passado, num crescimento de 9,6% face a 2021. Foram mais 1.036 milhões de euros.

Mas isso não significa que tenha havido mais consumo. Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca, diz ao jornal que "vendeu-se menos, embora mais caro".

Para 2023, a Centromarca espera contração no mercado. Já a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição destaca o abrandamento na subida dos custos da energia e diz esperar que os consumidores comecem a sentir algum alívio no final do primeiro trimestre.