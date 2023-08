VerifiCar da Brisa expande atividade para Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A VerifiCar, nova área de negócio do grupo Brisa, expandiu a atividade para Lisboa com a abertura de uma loja no Centro Comercial Colombo, depois de ter aberto o seu primeiro espaço em Matosinhos, anunciou em comunicado.





Paulo Durão, responsável pela implementação da VerifiCar, explica, na mesma nota, que o objetivo do projeto "é ajudar a compra e venda de carros usados entre particulares, segmento que representa mais de 50% das vendas totais de automóveis no nosso país".





Em seu entender, "temos um parque automóvel envelhecido, com uma idade média superior a 13 anos e é difícil avaliar o verdadeiro estado destas viaturas".

Nas lojas VerifiCar, os clientes podem escolher dois serviços: um serviço core, em que é feita a verificação técnica e disponibilizado o respetivo relatório, com um valor de 96 euros, e uma segunda solução, chamada VerifiCar Pro, que por 150 euros proporciona tudo o que o serviço core disponibiliza mais um serviço profissional de suporte à promoção da venda com um estúdio profissional para realizar vídeos e fotos para colocar nos canais online de venda de veículos usados.



A VerifiCar prevê ter seis lojas espalhadas por todo o país até ao final de 2026.