Via Verde vai investir 30 milhões até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Via Verde (VV) vai investir cerca de 30 milhões de euros até 2025, dos quais 10 a 15 milhões só nos próximos dois anos, altura em que pretende lançar novos produtos e serviços. Em entrevista ao Negócios, António Pires de Lima, CEO da Brisa, e Eduardo Ramos, administrador do grupo responsável pela VV, salientam o reforço do investimento “em tecnologia, em marketing e em pessoas”, que “ vai permitir

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...