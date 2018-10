O helicóptero do dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, caiu no exterior do estádio do clube inglês de futebol, segundo notícias veiculadas por órgãos de comunicação social britânicos, citados pelo Correio da Manhã





Vichai Srivaddhanaprabha, multimilionário tailandês de 61 anos, é dono e presidente do Leicester City, um dos maiores clubes do campeonato inglês, onde jogam os portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira,



É conhecido dos adeptos por aterrar com o seu helicóptero no meio do estádio King Power quando a equipa joga em casa. O mesmo helicóptero que na noite deste sábado, depois da partida do Leicester contra o West Ham, se despenhou: no interior encontrava-se Vichai e a filha, dois pilotos e uma quinta pessoa ainda não identificada.



Na época de 2015-2016, Vichai levou o clube à conquista do primeiro lugar na Premier League e deixou os fãs em histeria.



Mas a sua jornada para atingir a riqueza começou bem longe dos campos de futebol. Em 1989, o tailandês abriu uma pequena loja isenta de impostos em Banguecoque. Hoje em dia é o quinto homem mais rico da Tailândia.



Vichai é casado com Aimon Srivaddhanaprabha, de quem teve quatro filhos: Voramas, Apichet, Arunroong e Aiyawatt. O último nome da família foi-lhes atribuído em 2012 pelo Rei da Tailândia. Srivaddhanaprabha significa "luz da glória progressiva".



Em 2010, adquiriu o clube inglês por cerca de 43 milhões de euros e nomeou o filho Aiyawatt Srivaddhanaprabha para seu vice-presidente. Para além da compra, investiu uns significativos milhões para melhorar o plantel da equipa e o estádio. Para além do Leicester City, Vichai é ainda o proprietário do clube belga OH Leuven. À BBC, uma fonte próxima da família de Vichai Srivaddhanaprabha já tinha revelado que este teria embarcado no aparelho por volta das 20h30 (horário local) de sábado, depois de ter assistido à partida no estádio. Segundo a Sky Sports, que cita testemunhas do acidente, e a BBC, o helicóptero caiu num parque de estacionamento contíguo ao King Power Stadium e incendiou-se, pouco tempo depois de levantar voo, após um jogo do campeonato inglês de futebol com o West Ham, em Leicester.Vichai Srivaddhanaprabha, multimilionário tailandês de 61 anos, é dono e presidente do Leicester City, um dos maiores clubes do campeonato inglês, onde jogam os portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira, segundo um perfil divulgado pelo Correio da Manhã É conhecido dos adeptos por aterrar com o seu helicóptero no meio do estádio King Power quando a equipa joga em casa. O mesmo helicóptero que na noite deste sábado, depois da partida do Leicester contra o West Ham, se despenhou: no interior encontrava-se Vichai e a filha, dois pilotos e uma quinta pessoa ainda não identificada.Na época de 2015-2016, Vichai levou o clube à conquista do primeiro lugar na Premier League e deixou os fãs em histeria.Mas a sua jornada para atingir a riqueza começou bem longe dos campos de futebol. Em 1989, o tailandês abriu uma pequena loja isenta de impostos em Banguecoque. Hoje em dia é o quinto homem mais rico da Tailândia.Vichai é casado com Aimon Srivaddhanaprabha, de quem teve quatro filhos: Voramas, Apichet, Arunroong e Aiyawatt. O último nome da família foi-lhes atribuído em 2012 pelo Rei da Tailândia. Srivaddhanaprabha significa "luz da glória progressiva".Em 2010, adquiriu o clube inglês por cerca de 43 milhões de euros e nomeou o filho Aiyawatt Srivaddhanaprabha para seu vice-presidente. Para além da compra, investiu uns significativos milhões para melhorar o plantel da equipa e o estádio. Para além do Leicester City, Vichai é ainda o proprietário do clube belga OH Leuven.

O acidente ocorreu pouco tempo depois de um jogo do campeonato inglês de futebol com o West Ham, em Leicester. No interior do veículo estavam cinco ocupantes, entre eles o presidente e dono do clube, de 61 anos, confirmou a Reuters este domingo A filha de Vichai, dois pilotos e uma quinta pessoa cuja identidade ainda não é conhecida eram os restantes passageiros do helicóptero. As autoridades ainda não revelaram o estado das vítimas e se terão morrido.