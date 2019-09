Vida de Cristo deixou CGD "a arder" e nem por dois milhões ressuscita

O falido museu, situado em Fátima, que custou 12 milhões de euros e onde o banco estatal enterrou 3,7 milhões, continua sem encontrar compradores. Este ano já conta com duas tentativas de venda frustradas, devendo ir novamente a leilão e, provavelmente, com mais uma revisão em baixa do preço.