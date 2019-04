Até agora à frente da Axians Portugal, Pedro Afonso vai passar a acumular esse cargo com o de presidente executivo da Vinci Energies, um dos braços do grupo francês que detém os aeroportos portugueses.

Pedro Afonso é o novo CEO da Vinci Energies Portugal

A Vinci Energies Portugal, um dos braços do grupo francês Vinci que agrega empresas das áreas de consultoria e engenharia, nomeou Pedro Afonso como presidente executivo, anunciou a empresa, esta segunda-feira. O novo responsável irá substituir Júlio de Almeida, que passará a assumir o papel de chairman.Pedro Afonso está desde janeiro de 2017 na liderança da Axians Portugal, a empresa que resulta da aquisição da Novabase IMS por parte da Vinci Energies, naquele que foi a maior transação de sempre em Portugal na área de serviços profissionais de TIC. O responsável irá agora acumular os dois cargos.Membro do Conselho Estratégico para a Economia Digital da Confederação Industrial Portugal, Pedro Afonso chegou a integrar a comissão executiva da Novabase. Licenciado em engenharia informática e de computadores, tem 20 anos de experiência em cargos de liderança.Em comunicado enviado às redações, destaca o "enorme orgulho pela excelente reputação que os portugueses conquistaram" no grupo francês, que em Portugal detém os aeroportos nacionais.A Vinci Energies agrega nove empresas e conta com mais de 1.200 colaboradores, com atividade em países como o Luxemburgo, Alemanha, Angola, Moçambique, Ucânia e Qatar.