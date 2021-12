Visabeira espera contratar 2 mil pessoas no próximo ano

À boleia do investimento da Goldman Sachs na Constructel, o Grupo Visabeira conta aumentar a força de trabalho em mais 2.000 pessoas. Uma grande maioria será no âmbito das aquisições que a empresa está preparada para fazer, mas centenas de contratações serão feitas em Portugal nas diferentes áreas de negócio - na indústria, no turismo ou no imobiliário.

