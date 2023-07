Vista Alegre com lucro de 5 milhões no primeiro semestre

A Vista Alegre obteve um lucro de 4,6 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que compara com prejuízos de 77 mil euros no mesmo período do ano anterior, informou a empresa em comunicado enviado à CMVM.A empresa do Grupo Visabeira, que detém ainda a marca Bordallo Pinheiro, teve um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 14,7 milhões de euros, o que representa um aumento de 31,3% face ao período homólogo.Quanto ao volume de negócios atingiu os 64,3 milhões de euros, menos 5,3% (3,6 milhões de euros) do que no mesmo período de 2022, penalizado pelo segmento de grés, que teve "uma redução de 19,7% no seu volume de vendas, em virtude da redução verificada na venda de produtos de ‘private label’ [marca própria]".Os restantes segmentos tiveram subidas. "Destaque para o crescimento de 7,5% das receitas na porcelana, para o incremento de 10,4% nas vendas da faiança e de 4,1% nas receitas de cristal, face às receitas do período homólogo", indica a empresa, acrescentando que "as vendas geradas pelos produtos Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, considerando o retalho físico e online, a nível nacional e internacional, cresceram 5,9% enquanto, ao nível do canal Horeca, as vendas tiveram um incremento de 27% face a 2022".Com 47,3 milhões de euros de vendas, os mercados externos representam, neste momento, 73,6% do volume de negócios, destacando-se vários países europeus (França, Espanha, Alemanha e Itália), o Brasil e os EUA.