Atena compra empresa com mais de 500 trabalhadores à família Monteiro

Fundada em dezembro de 2000, resultado da reestruturação de um antigo grupo que detinha várias unidades industriais, a Matcerâmica começou por se dedicar à produção de produtos utilitários, sobretudo de exterior, como vasos, tendo mais tarde evoluído para a cerâmica decorativa e, posteriormente, para o fabrico de louça utilitária de mesa, em grés e faiança.

Uma dúzia de anos depois, com cerca de 450 trabalhadores e uma faturação da ordem dos 12 milhões de euros, já exportava praticamente tudo o que produzia.

Passada outra dúzia de anos, com mais de 500 trabalhadores e as exportações para os cinco continentes, principalmente para os Estados Unidos e os países europeu, a valerem 97% da faturação de 25,2 milhões de euros em 2022, a Matcerâmica acaba de ser adquirida pelo fundo Atena II, da "private equity" Atena equity Partners.

À frente do grupo fundado pela família Monteiro, agora controlado pela Atena e onde também participa no capital, continua o CEO Marcelo Sousa.

Sem revelar o valor da transação, a Atena sublinha que a operação incluiu a aquisição da marca própria Nosse.

A Matcerâmica é uma das maiores cerâmicas nacionais e europeias, com uma unidade de produção com mais de 30 mil metros quadrados, situada em São Mamede, concelho da Batalha, que produz mensalmente mais de um milhão de peças de cerâmica de mesa em grés e faiança ("tableware").

Novo dono aposta na consolidação internacional da marca Nosse

"O grupo Matcerâmica apresenta uma história superação e de diferenciação notável, competindo a nível internacional nos mercados mais exigentes, com foco permanente na sustentabilidade, inovação e no design. Tem uma equipa extraordinária e apresenta um forte potencial de otimização e crescimento que a Atena enquanto novo acionista quer exponenciar, nomeadamente através da consolidação internacional da sua marca Nosse", avança Victor Guégués, sócio fundador da Atena Equity Partners, em comunicado.

Já Isabel Monteiro e José Luis Monteiro, fundadores da Matcerâmica, afirmam que é com "muita satisfação" que assistem "a este novo capítulo no desenvolvimento do grupo" e "pelo facto de os novos acionistas partilharem os valores que presidiram, desde o início à criação da Matcerâmica, assentes numa contínua qualificação e valorização dos seus recursos humanos, na aposta no melhor produto e qualidade de serviço junto dos nossos clientes, e na permanente procura de inovação, procurando assentar a sua atividade nas melhores práticas de sustentabilidade", garantem.

A nova dona da Matcerâmica afiança, aliás, que o grupo cerâmico "prima por princípios de sustentabilidade e eficiência energética", sendo que "em 2021 a empresa expandiu a sua central de produção de energia fotovoltaica, assegurando a totalidade das suas necessidades de consumo de eletricidade em período solar".

Marcelo Sousa, CEO da Matcerâmica, defende que "ao longo de duas décadas, o grupo impôs-se num mercado muito concorrencial", assente na "satisfação" dos seus clientes, "no design e na apresentação de produtos que vão de encontro aos padrões e tendências mais exigentes".

Com a nova estrutura acionista, Sousa considera que "o grupo terá melhores condições para acelerar o seu desenvolvimento, procurar posicionamentos inovadores, consolidar a sua posição de liderança e apostar no desenvolvimento do seu portefólio de produtos".

Agora com a Matcerâmica, num portefólio que conta, entre outras empresas, com a rede de clínicas dentárias Malo, a Atena realizou meia dúzia de outras aquisições, nos últimos dois anos, como a da torreense Hospital Soerad e do Hospital Particular de Almada, da empresa de brinquedos educativos e científicos Science4you, da farmacêutica Sidefarma e da têxtil de acabamentos de luxo Quinta & Santos – Score.