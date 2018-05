Vista Alegre lucra 634 mil euros no melhor trimestre de sempre

A Vista Alegre Atlantis (VAA) registou lucros de 634 mil euros entre Janeiro e Março deste ano, um valor 5,2 vezes superior ao do período homólogo de 2017, com o mercado externo a continuar a ser o grande impulsionador.

Pedro Elias/Negócios

A VAA teve o melhor desempenho de sempre, neste primeiro trimestre de 2018, destacando-se o resultado líquido positivo de 634 mil euros (+422%), contra 121 mil euros um ano antes, destaca a empresa no comunicado sobre as contas trimestrais divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Vista Alegre deu assim continuidade aos bons resultados de 2017, quando atingiu um resultado líquido de 4,258 milhões de euros, mais do dobro dos 1,797 milhões de 2016, naquele que foi o segundo ano consecutivo de lucros.

Já as vendas da empresa liderada por Nuno Terras Marques cresceram 4%, para 19,18 milhões de euros, nos três primeiros meses do ano.

O mercado externo continuou a ser o grande impulsionador do bom desempenho da VAA no trimestre: com 13 milhões de euros de vendas, representa actualmente 67% do volume de negócios da Vista Alegre, um incremento de 2 p.p. face a 2017.

"Este aumento é justificado pelo crescimento do negócio em novos mercados, nomeadamente na Europa e Ásia. Na Europa destaca-se a França e Espanha com maiores crescimentos", sublinha a empresa.

No mercado interno o valor das vendas foi de 6,3 milhões de euros, alicerçado no negócio das lojas próprias, e na consolidação de estratégia da Vista Alegre, que apostou neste canal em Portugal.

Por seu lado, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) registou um crescimento de 18%, situando-se a 31 de Março nos 2,88 milhões de euros, contra 2,45 milhões um ano antes.

Quanto ao resultado operacional, este melhorou em 62%, atingindo os 1,4 milhões de euros.

O reforço das equipas comerciais em todo o mundo, a melhoria contínua dos processos industriais, a inovação produtiva e a investigação e desenvolvimento de novos produtos têm sido factores-chave para a boa performance operacional da Vista Alegre, destaca a empresa deitada em 94,12% pelo grupo Visabeira.

Relativamente às perspectivas futuras, a VAA diz que nos próximos trimestres vão manter-se em curso um conjunto de iniciativas necessárias para melhorar a rentabilidade, competitividade e eficiência da empresa.

"A Vista Alegre vai manter o foco na inovação e investigação e desenvolvimento, que lhe permitam maiores níveis de competitividade, dispondo assim de uma maior diversificação de produtos, para alcançar um maior número de clientes, recorrendo a canais de distribuição muito variados. A internacionalização vai continuar a ser o foco do grupo", salienta.