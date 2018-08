Visabeira com dois terços do negócio feitos fora do país

No primeiro semestre, o grupo de Viseu teve quase dois terços do seu negócio feitos no estrangeiro. Totalizou 327 milhões de euros, anunciou a empresa.

O Grupo Visabeira teve 64% da sua actividade no primeiro semestre deste ano gerada fora de Portugal. Nos primeiros seis meses do ano, o grupo de Viseu atingiu um volume de negócios de 327 milhões de euros, mais 11,7% do que em igual período do ano passado.



Só por conta do mercado europeu os negócios atingiram 158 milhões de euros, tendo África contribuído com 49 milhões de euros.





A Visabeira Global mantém-se como a principal área do grupo, contando com 71% do volume de negócios e 60% do EBITDA que, no conjunto do grupo, no primeiro semestre, atingiu 61,3 milhões de euros, mais 21,5% do que em período homólogo do ano passado, fixando o resultado operacional recorrente em 43 milhões de euros, de acordo com o comunicado emitido pelo grupo, liderado por Nuno Miguel Marques (na foto).



Nos negócios de infra-estruturas de telecomunicações, a Constructel, empresa francesa, constituiu uma "joint-venture" no Reino Unido para a construção de uma rede de fibra óptica para a British Telecom. Ainda nesta área de infra-estruturas de telecomunicações, a Visabeira está a entrar em força na Índia, onde irá construir, operar e manter uma rede de fibra óptica de 3.000 quilómetros.