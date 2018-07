Vista Alegre convoca AG extraordinária para reagrupamento de acções

Pedro Elias/Negócios

A Vista Alegre convocou para 29 de Agosto, pelas 15:00, uma assembleia-geral extraordinária para discutir e votar o reagrupamento de acções (reverse stock split), indica um comunicado enviado esta terça-feira pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A administração da empresa propõe o reagrupamento de acções mediante a aplicação de "um coeficiente de reagrupamento de 1:10, correspondendo a cada 10 (dez) acções actualmente detidas pelos accionistas na data de produção de efeitos do reagrupamento, 1 (uma) nova acção, com arredondamento por defeito para o número inteiro mais próximo".

A empresa justifica esta proposta com "o elevado número de acções representativas do capital social da Vista Alegre, [o que] provoca, em termos de liquidez, que qualquer pequena alteração na cotação signifique, em termos percentuais, variações significativas". O capital social da empresa é neste momento representado por 1.524.091.463 acções com o valor nominal de 0,08 euros. Caso a proposta seja aprovada, o capital será representado por 152.409.146 acções com um valor nominal de 0,80 euros.

Adicionalmente, a Vista Alegre propõe que seja aceite a proposta do accionista Visabeira, que detém mais de 94% do capital, de doar três acções à Vista Alegre por forma a que o número total de acções seja um múltiplo de 10 (1.524.091.460 acções).

A Vista Alegre refere que caso não se encontre representado suficiente capital social na assembleia-geral de 29 de Agosto, fica convocada uma nova assembleia para 14 de Setembro, às 15:00.