Vodafone esclarece que contactos desconhecidos pertencem à operadora

A Vodafone Portugal esclareceu hoje que os números listados debaixo do contacto Vodafone que surgem em algumas listas de contactos dos clientes pertencem à operadora de telecomunicações, na sequência de dúvidas que têm surgido nas redes sociais.A TSF noticia esta quarta-feira que, nas redes sociais, os utilizadores estão a partilhar fotografias e vídeos onde surgem contactos desconhecidos na lista telefónica dos clientes, guardados com o nome da operadora."A Vodafone esclarece que os números listados debaixo do contacto Vodafone que aparecem em algumas listas de contactos dos clientes pertencem todos à Vodafone", afirma a operadora de telecomunicações liderada por Mário Vaz."Decorrem de uma funcionalidade da APP My Vodafone, já existente, que permite ao cliente identificar a origem do número chamador associado a campanhas de marketing", acrescenta a empresa."O objetivo desta funcionalidade é dar aos clientes a possibilidade de atender, ou não, chamadas provenientes da Vodafone", explica ainda a operadora de telecomunicações."A disponibilização destes contactos, ao abrigo desta funcionalidade, não está relacionada com o ciberataque" e "caso os clientes não pretendam identificar o número chamador como Vodafone, podem apagar este contacto do telefone", remata.A Vodafone Portugal foi alvo de um ciberataque na segunda-feira, afirmando que não tem indícios de que os dados de clientes tenham sido acedidos e/ou comprometidos, e estando a reunir todos os esforços para repor a normalidade dos serviços.