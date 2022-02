Leia Também Clientes Vodafone estão sem serviços

A Vodafone Portugal foi alvo de ataque informático, indica um comunicado enviado esta manhã às redações pela operadora de telecomunicações. "A Vodafone foi alvo de uma disrupção na sua rede, iniciada na noite de 7 de fevereiro de 2022 devido a um ciberataque deliberado e malicioso com o objetivo de causar danos e perturbações."Os clientes estavam a reportar dificuldades no acesso a vários serviços desde a noite desta segunda-feira. A maioria dos utilizadores queixa-se de falhas gerais do sistema. Segundo o site Downdetector, durante a noite, 24% afirmavam não ter acesso ao sinal e 22% reportavam problemas na internet móvel."Assim que foi detetado o primeiro sinal de um problema na rede, a Vodafone agiu de forma imediata para identificar e conter os efeitos e repor os serviços. Esta situação está a afetar a prestação de serviços baseados em redes de dados, nomeadamente rede 4G/5G, serviços fixos de voz, televisão, SMS e serviços de atendimento voz/digital", indica o comunicado.A Vodafone já recuperou, entretanto, os serviços de voz móvel e os serviços de dados móveis estão disponíveis exclusivamente na rede 3G em quase todo o país. "Infelizmente, a dimensão e gravidade do ato criminoso a que fomos sujeitos implica para todos os demais serviços um cuidadoso e prolongado trabalho de recuperação que envolve múltiplas equipas nacionais, internacionais e parceiros externos. Essa recuperação irá acontecer progressivamente ao longo desta terça feira."A operadora de telecomunicações indica ainda que haverá uma investigação aprofundada ao ataque. Informa também que não tem quaisquer indícios de que os dados dos clientes tenham sido acedidos ou ficado comprometidos."A Vodafone continua absolutamente determinada em repor a normalidade dos serviços no menor tempo possível e lamenta profundamente os transtornos causados aos nossos clientes. Temos na Vodafone Portugal e no Grupo uma equipa experiente de profissionais de cibersegurança que, em conjunto com as autoridades competentes, está a realizar uma investigação aprofundada para perceber e ultrapassar a situação. Atualizaremos informações sobre o estado do serviço à medida que a situação progrida", conclui.Notícia atualizada