Volume de negócios no comércio a retalho cresce 2,1% em novembro

O volume de negócio no comércio a retalho passou de um aumento homólogo de 0,5% em outubro deste ano, para um crescimento de 2,1% em novembro, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).O índice de volume de negócios no comércio a retalho "acelerou 1,6 pontos percentuais (p.p.) para uma variação homóloga de 2,1% em novembro", esclarece o INE.O instituto de estatística refere ainda que o índice agregado apresentou "dinâmicas semelhantes" nos dois agrupamentos, com os produtos alimentares a registarem uma aceleração de 1,8 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior, para um crescimento de 2,7% em novembro.Já os produtos não alimentares apresentaram um crescimento homólogo de 1,7%, contra uma subida de 0,2% em outubro. Em termos mensais, o volume de negócios no comércio a retalho aumentou 3,1%, ao passo que no mês precedente registou uma queda de 0,3%.Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, por sua vez, apresentaram variações homólogas de -0,4%, 7,7% e 1,1% em novembro, contra subidas de 1%, 7,1% e 1,9% no mês precedente, respetivamente.