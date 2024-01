Vendas a retalho caem em novembro na UE, Portugal com maior subida mensal

Leia Também Confiança dos consumidores portugueses e clima económico aumentam após meses em queda

As, com Portugal a registar a maior subida mensal (3,1%), divulga, esta segunda-feira, o Eurostat.O volume da vendas a retalho recuou, na comparação com novembro de 2022, 1,1% nos países da área do euro e 1,0% na média da UE.Já na comparação com outubro, as vendas a retalho recuaram, em novembro de 2023, 0,3% na zona euro e 0,2% na UE, de acordo com os dados do serviço estatístico europeu.Na variação em cadeia, as principais quebras no indicador foram assinaladas na Alemanha (-2,5%), Luxemburgo (-1,4%) e Áustria (-0,7%),, na Croácia e Eslovénia (3,0% cada) bem como em Malta e na Roménia (1,7% cada).Comparando com novembro de 2022, os maiores recuos nas vendas a retalho observaram-se na Eslovénia (-11,1%), na Estónia (-8,8%) e na Hungria (-5,4%), com a Espanha (6,8%), a Croácia (6,4%) e a Dinamarca (6,2%) apresentado os principais avanços.Portugal registou, na comparação homóloga, uma subida de 2,3% nas vendas a retalho.