Zurich Portugal recorre de condenação por cartelização nos seguros

A Zurich Portugal não aceita a condenação decretada pela Autoridade da Concorrência (AdC) e vai avançar com um recurso para o Tribunal da Concorrência, adianta a seguradora em comunicado enviado para as redações na manhã desta sexta-feira, 11 de outubro.





A nota refere que, após ter feito uma análise à condenação por "uma alegada prática de fixação de preços e partilha de informação sobre grandes clientes na contratação do ramo Acidente de Trabalho", a Zurich Portugal concluiu não se rever na decisão da AdC e, como tal, decidiu apresentar recurso perante o Tribunal da Concorrência.





"A Zurich Portugal voltou a rever os processos e procedimentos internos, envolvendo parecer externo e, de novo, não encontrou quaisquer lacunas passíveis de violar normas legais, regulamentares ou internas. Pelo contrário, da análise continua a resultar a firme convicção de que a decisão proferida pela Autoridade não se encontra devidamente suportada", pode ainda ler-se no comunicado em que a filial da seguradora suíça "assevera que é constituída, em todos os níveis hierárquicos, por pessoas íntegras, que agem em conformidade com os mais elevados padrões éticos".





Em agosto último, a AdC concluiu a investigação à existência de um cartel no setor dos seguros, tendo então condenado a Zurich e a Lusitânia, bem como dois administradores e outros dois diretores destas, ao

pagamento de uma coima de 42 milhões de euros.





A esta sanção há ainda que juntar os 12 milhões de euros que as seguradoras Fidelidade e Multicare pagaram no âmbito do mesmo processo de investigação levado a cabo pela AcD à prátcia de cartelização.