Cartel dos seguros sancionado com multa recorde de 54 milhões

A Concorrência concluiu a investigação à existência de um cartel no setor segurador com a aplicação de uma multa recorde de 54 milhões de euros.

A Autoridade da Concorrência (AdC) encerrou o processo de investigação à existência de um cartel no setor segurador com a condenação da Lusitania e da Zurich, dois administradores e dois diretores ao pagamento de uma sanção de 42 milhões de euros. Um valor ao qual se junta os 12 milhões de euros já pagos pela Fidelidade e Multicare, no âmbito do mesmo processo.





Após a investigação, que no total somou sanções de 54 milhões de euros, a entidade liderada por Margarida Matos Rosa concluiu que as empresas envolvidas no cartel combinavam entre si os valores que apresentavam a grandes clientes empresariais na contratação de seguros de acidentes de trabalho, saúde e automóvel, apresentando sempre valores mais altos, de modo a que a seguradora incumbente mantivesse sempre o cliente.