Governo quer leilão de eólico offshore “grande” com 6 a 8 GW em 2023

Leia Também Mar do Norte quer ser central energética verde da Europa até 2050

Leia Também Costa e Scholz debatem exportação de hidrogénio verde para a Alemanha a partir de Sines

O secretário da Energia João Galamba, anunciou esta terça-feira na feira industrial Hannover Messe, na Alemanha, que o leilão de energia eólica offshore que o Governo tem planeado para 2023 "vai acontecer o mais rapidamente possível e vai ser grande, com uma capacidade entre 6 e 8 GW". Será um leilão "mais complexo do que os outros, porque envolve industrialização de portos", e por isso o Governo quer "começar quanto antes os trabalhos"Com as tecnologias da energia solar e do eólico onshore "já maduras", Galamba diz que é tempo agora de apostar no offshore para acelerar a transição energética."Vamos fazer essa avaliação e lançar o leilão de energia offshore o mais rapidamente possível porque face às enormes necessidades de eletricidade que vamos ter associada, devemos olhar também para o mar. É uma alternativa. A redução de custos da tecnologia flutuante está a acontecer e a acelerar", disse, garantindo que o interesse existe e o Governo tem reunido com as maiores empresas mundiais deste setor que estão interessadas em vir para Portugal, como a espanhola Iberdrola, a dinamarquesa Orsted, o consórcio luso-francês EDP/Engie e até empresas alemãs."O facto de Portugal ter infraestruturas da rede elétrica ao longo da costa, que vai ser reforçada nos próximos anos, permite o uso extensivo desta tecnologia no futuro", disse no seu discurso perante uma plateia de empresários portugueses e alemães.O responsável da pasta da Energia, setor que está em destaque na maior feira industrial do mundo, que em 2022 tem Portugal como país convidado, prometeu ainda que o Governo vai acelerar o licenciamento para projetos solares fotovoltaicos e de gases renováveis, como o hidrogénio verde, entre outros."No licenciamento eólico temos processos mais rápidos do que noutros países. No mês passado simplificámos os procedimentos e encurtámos os prazos para o licenciamento para o solar, em que tudo ia à APA e entupia, e para o hidrogénio", disse. Além disso, Bruxelas quer ver os projetos renováveis a avançar rapidamente e decretou que todos, sem exceção, são de "interesse público" e se sobrepõem a todos os outros, com regras mais simplificadas.Galamba anunciou também que no contexto do REpowerEU e das "Go to Areas" criadas pelo novo plano da UE vai ser lançado um projeto piloto em Sines, "onde temos um conjunto de projetos [desde o data center, a refinaria, o projeto da Repsol, o projeto da Fusion Fuel, da EDP, entre outros] que precisam de muito solar e muito eólico". Na prática, explica, tem agora dois anos para "identificar as áreas do território com licenciamento hipersimplificado, que não pode demorar mais de um ano"."Iremos avaliar com a APA e com o ICNF estas áreas com impacto ambiental reduzido, onde será feita uma avaliação ambiental estratégica. Os projetos nessas áreas não terão avaliação de impacto ambiental", esclareceu.A jornalista viajou para Hannover a convite da aicep