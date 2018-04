12 anos de Mexia: a EDP cresceu com polémica à mistura

Anónimo

Há 42 minutos

12 anos a encher a conta bancaria. uma empresa que nao tinha concorrencia, nao tem concorrencia, com custos elevadissimos nas remuneracoes aos orgaos sociais, com bonus mais que certos em cada ano que passa. o filet minhon enrrolado em bife de alcatara das empresas tugas. com investiemntos mosntruosos do erario publico vendida. ainda tiveram incentivos do estado quer para fornecerem energia quer ainda para ser vendida. incompreensivel como a justica neste pais nao investigou um negocio RUINOSO a medio longo prazo. quem se ri e o chines. melhor que o prato chamado Familia Feliz