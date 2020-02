Holanda terá maior central solar flutuante da Europa

A central solar Bomhofsplas, de 27 megawatts, deve incluir 73 mil painéis solares num lago em Zwolle, na Holanda, informou a empresa em comunicado. Para lugares como o norte da Europa, onde a terra é escassa, a tecnologia flutuante pode abrir novas áreas para o desenvolvimento de energias renováveis.





A Baywa instalou cerca de 30% da central solar em duas semanas, o seu tempo de instalação mais rápido para este tipo de projeto. A empresa disse que as unidades flutuantes são mais fáceis de instalar do que projetos semelhantes em terra e podem produzir mais energia graças ao efeito de arrefecimento da água.





"A nossa capacidade de instalar centrais solares flutuantes em tão pouco tempo é uma nova e empolgante oportunidade para a Europa e a sua tentativa de acabar com o carbono até 2050", disse Benedikt Ortmann, diretor global de projetos solares da Baywa.





A China tem sido pioneira no segmento de centrais solares flutuantes até agora, com os maiores projetos do mundo. Mas, em breve, outros países poderão apanhá-la. O projeto em Zwolle é o quarto da Baywa em menos de dois anos, e a Tailândia tem ambições de construir projetos em grande escala nos próximos anos.





A principal desvantagem é o custo. Projetos solares flutuantes custam cerca de 100 mil dólares a mais por megawatt, de acordo com a BloombergNEF. Também não é claro se os painéis solares se degradam mais rapidamente em condições de grande humidade do que em terra.





A conclusão do projeto está prevista para março.