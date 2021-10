Fatura energética mais barata à distância de uma simulação

A proposta tarifária da ERSE para 2022 prevê uma descida do preço regulado da eletricidade já em janeiro, que deverá ser seguida pelo mercado livre. No início do próximo ano, comparar poderá ser sinónimo de poupar.

