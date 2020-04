O ainda presidente executivo do Norges Bank Investment Management, Yngve Slyngstad, admitiu que estragou tudo ao ter aceitado um voo oferecido pelo seu sucessor no cargo e que estragou a reputação do fundo.

Acrescentou que "estou verdadeiramente arrependido por ter falhado, por ter deixado que a reputação Norges Bank Investment Management ficasse manchada".



O ainda CEO do fundo de investimento está agora sujeito a uma investigação interna no banco central, que gere o fundo, depois de ter aceitado um voo pago por Nicolai Tangen de Philadelphia para Oslo, que foi anunciado como o sucessor de Slyngstad no mês anterior.



O regulador do banco central está agora a avaliar o processo de recrutamento usado para definir Tangen como possível sucessor, tendo em conta que nunca antes tinha surgido na lista de potenciais candidatos.



A rigidez ética do Norges Bank Investment Management foi revelada anteriormente por antigos presidentes executivos, que revelaram que nem um café poderiam aceitar. Tendo em conta este aspeto, aceitar uma viagem oferecida, ainda para mais por alguém ligado ao processo de sucessão no cargo, seria motivo mais do que válido para que o tal processo seja interrompido.





