Acionistas da EDP aprovam nomeação de Palha da Silva para presidente da mesa

Os acionistas da EDP aprovaram a nomeação de Luís Palha da Silva para presidente da mesa da assembleia geral da elétrica. O nome do atual presidente executivo da Pharol foi aprovado por 98,81% dos acionistas presentes na assembleia geral que decorreu esta quarta-feira.

O lugar que Palha da Silva vai passar a ocupar está vago desde agosto do ano passado, após a saída de António Vitorino que renunciou a todos os cargos que tinha em empresas para poder assumir a direção-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM).

Este foi o último ponto da AG, uma vez que o ponto relativo à deslindagem de estatutos passou a ser o oitavo, tendo trocado de posição com a nomeação de Palha da Silva.

Todos os restantes pontos, entre os quais as contas e a remuneração do conselho de administração, foram aprovados por mais de 90% dos votos dos acionistas presentes. À exceção do ponto proposto pelo Fundo Elliott para a desblindagem dos acionistas, que ditou o fim da OPA, e foi chumbado por 56,60%.