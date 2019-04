Acionistas da EDP decretam fim da OPA dos chineses

Passado quase um ano, a oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges vai mesmo cair por terra. Os acionistas da elétrica presentes na assembleia não aprovaram a desblindagem da contagem dos votos da EDP, o ponto proposto pelo fundo Elliott e uma das condições consideradas essenciais pelos chineses para avançar com a OPA.

O chumbo contou com os votos de 56,60% dos acionistas presentes na AG, que totalizou 65,18% do capital - o valor mais baixo desde 2012, após a entrada da CTG como acionista da elétrica no seguimento da conclusão da privatização da EDP. Para ser aprovado, precisava de dois terços dos votos.

Este era o ponto nove da agenda da AG, mas a ordem foi alterada tendo passado a ser o oitavo, trocando com o ponto relativo à nomeação de Palha da Silva para presidente da mesa, o qual está a ser agora votado.