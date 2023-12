Acionistas que acordaram venda de 60% da Greenvolt encaixam mais de 700 milhões

Partilhar artigo



Os sete acionistas que acordaram já com a norte-americana Kohlberg Kravis Roberts (KKR) a venda das suas participações na Greenvolt - num total de 60,86% do capital da empresa liderada por João Manso Neto - vão embolsar um total de 703 milhões de euros, resultantes da contrapartida de 8,30 euros por cada ação.



De acordo com os dados disponibilizados no site da Greenvolt, Ana Mendonça, através da Promendo Investimentos,...