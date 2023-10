Azeite biológico, aço verde e urinóis sem água. Estas são as novas regras ecológicas dos contratos públicos

Leia Também Plano de poupança de energia obriga a avaliar teletrabalho na Administração Pública

os "critérios ecológicos aplicáveis à celebração de contratos por parte das entidades da administração direta e indireta do Estado", publicada esta quarta-feira em Diário da República, no âmbito da

A partir de abril de 2024, nos contratos públicos de aquisição de eletricidade, incluindo para postos públicos para a mobilidade elétrica, será obrigatório que as propostas apresentadas assegurem uma quota de eletricidade fornecida através de fontes de energia renováveis de, pelo menos, 25%. No caso da mobilidade elétrica, este quota deverá suplicar e ser de, pelo menos, 50%.Mas as regras não se ficam por aqui. Da mesma forma, se for lançado um concurso público para a compra de papel para fotocópia e impressão, há que garantir que o papel é fabricado a partir de, pelo menos, 25% de fibras recuperadas, e livre de cloro. No entanto, se for gabricado a partir de fibras virgens, estas devem ser provenientes de fontes legais e sustentáveis.Nos contratos de fornecimento de refeições, por exemplo, os prestadores de serviços ao Estado devem assegurar a recolha seletiva, transporte e despejo dos desperdícios e resíduos da atividade para tratamento e reciclagem e evitar o desperdício alimentar. É também recomendável também que usem azeite biológico.Por fim, nos contratos de empreitada de obras públicas, o Estado passará a privilegiar o uso de uma percentagem mínima de betão e aço neutros em carbono, sendo obrigatório recorrer a materiais reutilizados ou reciclados, instalar iluminação LED, otimizar sistemas de rega de zonas verdes e de aproveitamento das águas pluviais, instalar janelas eficientes e urinóis sem a utilização de água. A utilização de sistemas de base natural na construção, como "green roofs" também será uma mais-valia nos contratos públicos.Todas estas regras resultam de uma resolução do Conselho de Ministros que defineEstratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas até 2030 (ECO360), aprovada em fevereiro.No entanto, só entrarão em vigor a partir de 1 de abril de do próximo ano. "De forma a garantir a adequada preparação por parte das entidades, bem como salvaguardar a preparação de procedimentos pré-contratuais em fase preliminar, determina-se que a presente resolução do Conselho de Ministros produza efeitos a partir do segundo trimestre de 2024, aplicando-se aos procedimentos iniciados a partir dessa data", refere a resolução publicada hoje. Nos contratos de empreitadas de obras públicas, as regras aplicam-se a projetos de execução iniciados após 1 de janeiro de 2024.O documento reconhece a necessidade de "implementar a obrigatoriedade da adoção de critérios ecológicos nos contratos públicos", como forma de "combater os principais obstáculos à valorização dos recursos biológicos para o desenvolvimento da bioindústria sustentável e circular".Para cada tipologia de contratos, o Governo define vários critérios ecológicos obrigatórios, voluntários, recomendáveis e eventuais, que se aplicam a contratos tão diferentes como aquisição de peças de vestuário, mobiliário, madeira e cortiça, certificação energética, compra ou aluguer de veículos, serviços de higiene e limpeza, agenciamento de viagens e alojamento, sistemas de aquecimento e ar-condicionado, elevadores, equipamento informático, máquinas de "vending", entre outros.