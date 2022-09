Plano de poupança de energia obriga a avaliar teletrabalho na Administração Pública

Leia Também Governo quer reduzir luzes decorativas no Natal e edifícios menos quentes, para poupar luz e gás

O Governo publicou esta terça-feira em Diário da República o Plano de Poupança Energética, com medidas sobretudo para a Administração Pública, de onde se destaca a recomendação de promoção, "na medida do possível, de práticas de gestão dos recursos humanos que permitam a redução dos consumos energéticos, por exemplo, avaliando as poupanças energéticas do recurso ao teletrabalho".Depois da reunião da Presidência de Conselho de Ministros na qual foram aprovadas estas medidas, o detentor da pasta do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, disse que as medidas do plano para a Administração Pública seriam obrigatórias, enquanto na administração e no setor privado são meras recomendações. O plano também recomenda o teletrabalho para as empresas, mas aqui as mesmas são livres de escolher se o implementam."O Plano de Poupança de Energia 2022 -2023 contém medidas recomendadas e obrigatórias, sendo as últimas referentes à administração pública central", reforça agoraO Plano de Poupança de Energia 2022 -2023 contempla medidas imediatas, cujo prazo de implementação é inferior a três meses, e que representam uma redução de 3 % do consumo face ao período de referência, refere o mesmo documento publicado em Diário da República."Atendendo ao objetivo voluntário de redução de 15% do consumo, consegue alcançar -se 19% desse objetivo com as medidas imediatas e 31% do objetivo com o total das medidas", é ainda referido.No caso português, Bruxelas permitiu a redução da percentagem de consumo de gás para 7%.Em atualização