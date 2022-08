Alemanha vai atingir um mês antes meta de armazenamento de gás para outubro

Die Gasspeicher füllen sich schneller als erwartet. Mit über 81% (Stand 26.08.) nähern wir uns schon jetzt dem Oktober-Ziel von 85% mit großen Schritten. Zum Zwischenstand, wo wir bei der Sicherstellung der #Gasversorgung für diesen Winter stehen: https://t.co/bmKU0FU3b2 pic.twitter.com/7CmTP3uXoR — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) August 28, 2022

As reservas de gás natural da Alemanha estão a crescer a um ritmo superior ao esperado apesar das incertezas quanto ao abastecimento através do Nord Stream, que envia gás da Rússia para solo germânico. A meta traçada para outubro, de 85% da capacidade de armazenamento do país, deverá ser alcançada já no início de setembro, disse este domingo o ministro alemão da Economia.Numa declaração enviada por correio eletrónico à Bloomberg, Robert Habeck considera que o esforço da Alemanha de deixar de importar gás russo está a ter "um muito grande nível de sucesso".Os trabalhos de instalação de terminais de gás natural liquefeito (GNL) flutuantes estão a decorrer conforme o planeado e as entregas provenientes dos Países Baixos e Bélgica vão ser reforçadas. Também a França pretende fornecer gás à Alemanha, acrescentou."É uma situação muito desafiante e grandes poupanças são, definitivamente, ainda necessárias. Mas, como país, estamos preparados", frisou.A Alemanha encontra-se numa "corrida" para armazenar gás para o inverno após a Rússia ter cortado de forma drástica os fluxos de gás através do gasoduto Nord Stream, o que tem pressionado em alta os preços e exacerbado a pior crise energética na Europa em décadas.O governo alemão determinou que as infraestruturas de armazenamento deverão estar a 85% da capacidade em outubro e a 95% em novembro. Numa publicação feita este domingo no Twitter, o governo liderado por Olaf Scholz revelou que até sexta-feira, dia 26 de agosto, as reservas encontravam-se nos 81% da capacidade.A estatal russa Gazprom anunciou recentemente que irá interromper o fornecimento de gás à Europa através do Nord Stream durante três dias - de 31 de agosto a 2 de setembro - devido a alegados trabalhos de manutenção.