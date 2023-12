Americana KKR tem "bolsos mais recheados" para financiar ambições de crescimento da Greenvolt

é matéria sobre a qual a Greenvolt se possa pronunciar". A mesma fonte da empresa referiu ainda que, apesar da decisão de lançamento da oferta por parte da KKR, "a Greenvolt continuará a desenvolver a sua atividade normal, em cumprimento da sua estratégia e do seu 'business plan', não estando sujeita, de acordo com o anúncio preliminar, à regra da passividade prevista na legislação em vigor".



A gigante norte-americana Kohlberg Kravis Roberts (KKR), gestora do veículo de investimento em ativos de infraestruturas Gamma Lux (registado no Luxemburgo com um capital social de 12 mil euros) que esta semana lançou uma oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade das ações (OPA) da Greenvolt, está habituada a investir "em força", com investimentos totais que ascendem aos 500 mil milhões de euros.De acordo com o site da empresa, estes dividem-se em "private equity" (174 mil milhões de dólares), crédito (202 mil milhões), infraestruturas (56 mil milhões) e imobiliário (65 mil milhões). A empresa dá conta também de 28 mil milhões de dólares de investimentos próprios nos fundos que gere e empresas do portefólio, a par dos seus clientes.Quanto ao investimento de 1,2 mil milhões de dólares na energética portuguesa, este será incluído na plataforma de infraestruturas da KKR que, desde 2008, já investiu mais de 15 mil milhões de dólares no setor das energias renováveis e transição climática (em empresas como a Contour Global, Albioma, X-Elio, entre outras), sempre numa perspetiva de longo prazo.A KKR avalia a Greenvolt em cerca de 1.155 milhões e dispõe de capacidade para facilitar a captação de investimento privado de modo a fazer face ao crescimento acelerado que se espera para a empresa gerida por João Manso Neto (na foto). "As empresas em que investimos não beneficiam apenas do nosso capital. Somos parceiros de confiança e, como tal, queremos ajudá-las a alcançar a excelência operacional e oferecer ajuda especializada em várias indústrias e mercados", refere a KKR no seu site.No entanto, é na "força" da capacidade de investimento que a KKR trará mais valias à estratégia de crescimento da energética portuguesa, referem os analistas. Na opinião do Bestinver, "a KKR será um melhor acionista para a Greenvolt do que as famílias fundadoras portuguesas, com bolsos mais recheados para financiar as exigentes ambições de crescimento da empresa".De acordo com o Santander, "a KKR gosta do modelo de negócio diferenciado da Greenvolt, da sua diversidade geográfica (com exposição à Europa de Leste) e da sua equipa de gestão", com destaque para o CEO, João Manso Neto."Quer acelerar a estratégia de crescimento da empresa e para fazê-lo é necessária uma significativa aposta em termos de capital. Não estamos certos que os atuais acionistas estejam dispostos a investir assim tanto", refere a análise do Santander, sublinhando que a KKR tem já "vários investimentos na área das renováveis nos quais o portefólio da Greenvolt se encaixa". Entre eles está, por exemplo, a aposta nos ativos de biomassa da Albioma, em França e noutros territórios sob gestão francesa no mundo.Quanto a manter Manso Neto na posição de topo que hoje ocupa na empresa, o Santander acredita que "a intenção da KKR passa por manter a atual equipa, numa espécie de 'management buyout'". Sobre este tema, fonte próxima do processo de OPA da KKR à Greenvolt deixa no ar a dúvida sobre o papel que caberá ao CEO no futuro.Se por um lado diz que "é prematuro discutir quem ficará à frente do grupo Greenvolt", por outro sublinha que "Manso Neto representou um papel muito relevante no processo de construir e desenvolver a empresa e pode continuar a fazê-lo, como CEO". Além disso, refere a mesma fonte, "existe também uma equipa de gestão de qualidade, com conhecimento a nível local e experiência em cada um dos mercados em que a Greenvolt opera e para onde se quer expandir".Do lado da Greenvolt, fonte oficial disse ao Negócios que a continuidade de Manso Neto como CEO "nãoVoltando aos investimentos de monta que são obrigatórios para fazer a Greenvolt crescer a um ritmo mais acelerado, esse é o principal objetivo da KKR, refere a mesma fonte próxima do processo, sublinhando que para isso é fundamental a saída de bolsa da empresa."Atingir o completo potencial da empresa e investir ao nível certo para executar com sucesso a estratégia de crescimento a longo prazo será facilitado com a saída dos mercados bolsistas. A propriedade privada dará mais flexibilidade e permitirá à Greenvolt aplicar os significativos níveis de investimento de capital que são precisos ao longo dos anos para desenvolver e implementar os projetos da empresa", disse, sublinhando a experiência da KKR em investimentos de larga escala na transição energética.Apesar de oferta lançada pela KKR estar "muito em linha" com a avaliação da maioria dos analistas, o Santander, por exemplo, refere que "com base nos resultados da Greenvolt nos primeiros nove meses de 2023 e no 'outlook' positivo para 2024, pode haver espaço para melhorias" no valor oferecido por ação (8,30 euros, o que representa uma valorização de 32% face ao preço médio dos últimos seis meses e de 95% por comparação com o momento de entrada em bolsa, a 4,25 euros por ação, em julho de 2021)."A Greenvolt precisa de muito investimento nos próximos anos para crescer. A KKR tem esses recursos para levar a empresa até ao próximo nível, além da possibilidade de fusão com outros ativos renováveis. A gestora tem margem para aumentar o valor da sua oferta, sendo que a vontade de retirada de bolsa poderá desencadear este cenário", consideram os analistas do Santander.Por seu lado, a Renta4 disse já que "a valorização que a OPA oferece parece modesta, tendo em conta que as ações subiram 40% nos últimos dois meses". De acordo com o CaixaBank, o valor da oferta avalia o portefólio da Greenvolt num valor entre 100 e 200 mil euros por MW, sendo crucial que a energética cumpra a execução do seu plano de rotação de ativos e acrescente nova capacidade instalada. Em 2023 a empresa deu conta de já ter cumprido cerca de 1/3 da venda planeada de 200 MW, ambicionando vender mais 500 MW em 2024.Nas contas da JB Capital, tendo em conta a avaliação da capacidade instalada da Greenvolt em 2023 na ordem dos 385 milhões de euros, e o pipeline de 7,7 GW (que inclui 1,4 GW de baterias na Polónia), a KKR está a pagar nesta OPA 100 mil euros por MW. "Esta oferta é positiva do ponto de vista das renováveis. Mostra que os investidores continuam a pagar bem por ativos e empresas deste setor, quando comparados com os preços de mercado", referem os analistas da JB Capital.