Apetro estranha custos adicionais da passagem dos combustíveis para a ERSE

A Apetro, a associação que representa as empresas do setor petrolífero, estranha que a passagem da regulação dos combustíveis para a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) tenha encargos adicionais. "Quando se transfere competências, não deveria implicar necessidade de custo adicional", referiu António Comprido, secretário-geral da entidade, num encontro com jornalistas.





Quase um ano depois de o Governo aprovar os novos estatutos da ERSE, no final da semana passada foi publicado o modelo de financiamento desta entidade para alargar a sua área de atuação aos combustíveis e gás de botija, o qual entrou em vigor no sábado e prevê uma contribuição a pagar pelas entidades do setor.