Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis já pagou um milhão de euros

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática já pagou candidaturas no valor global de um milhão de euros relativo ao Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, de um total de 30 milhões de dotação disponível para esta fase, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou em comunicado o gabinete de João Pedro Matos Fernandes, recordando que o PRR conta com um total de 135 milhões de euros para aplicar, até 2025, na eficiência energética dos edifícios.





Até agora já foram submetidas perto de 18 mil candidaturas, sendo que destas foram avaliadas cerca de 2.200, refere o Ministério na mesma nota, acrescentando que cerca de outras 1.300 foram canceladas pelos próprios proponentes.



No comunicado, adianta ainda que a equipa de avaliação, até aqui constituída pelo Fundo Ambiental e suportada pelo Laboratório de Energia e Geologia, foi reforçada, contanto também com o apoio da Agência para a Energia (ADENE).

Leia Também Governo avança com mais 30 milhões em apoios à eficiência energética



Já a partir de 1 de setembro o reforço nas avaliações incluirá ainda a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.