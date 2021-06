Governo avança com mais 30 milhões em apoios à eficiência energética

A segunda fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis está aí. O Governo tem 30 milhões de euros para apoiar melhorias na eficiência dos edifícios, desde a substituição de janelas até ao controlo inteligente da água.





Estes 30 milhões podem ajudar a cobrir até 85% dos custos com melhorias na eficiência, estando sujeitos a limites consoante o tipo de alteração. Por exemplo, os apoios para a instalação de soluções que permitam a monitorização e controlo inteligente de consumos de água não passam um teto dos 200 euros, mas a reformulação de paredes ou integração de fachadas verdes podem ir até aos 3.000 euros.

Cada beneficiário está limitado a um incentivo total máximo de 7.500 euros, por edifício unifamiliar ou fração autónoma, e de 15.000 euros, no caso particular de edifício multifamiliar (prédio) em propriedade total.

Esta informação, assim como os critérios de elegibilidade, constam do despacho publicado esta segunda-feira, 21 de junho, em Diário da República.





"A primeira fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis revestiu-se de uma enorme procura que conduziu ao esgotamento da totalidade da verba afeta ao Programa antes do final de 2020 e ao seu reforço estimado em cerca de 5 milhões de euros, totalizando 9,5 milhões de euros. Com esta iniciativa foi possível alavancar cerca de 21 milhões de euros de investimento que contribuíram para promover a dinamização da economia", lê-se no despacho.





No mesmo, explica-se que a segunda fase do programa, agora lançada, insere-se no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e respeita os objetivos do Pacto Ecológico Europeu.