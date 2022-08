E se este for o verão mais fresco do resto das nossas vidas?

A dúvida é angustiante, mas há sinais que a justificam: e se este terrível verão de 2022 for o mais fresco do resto das nossas vidas? Com as alterações climáticas em pano de fundo, o mundo enfrenta o cenário de aquecimento global num misto de receio, incredulidade e falta de preparação. Em Portugal, bateram-se recordes de temperatura máxima em muitas estações meteorológicas e os fogos florestais não deram tréguas. Chegamos ao final de agosto sob alerta de nova vaga de calor. E não há água nos rios e nas barragens.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;