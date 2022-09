APREN rejeita “ganhos inesperados” das renováveis

Os “lucros enormes” ou “inesperados” das renováveis estão agora na mira da Comissão Europeia, à semelhança do que já acontece em Portugal com o mecanismo ibérico. Ursula von der Leyen anunciou que vai propor um limite máximo (de 200 euros por MWh, avançou o Financial Times) aos lucros das empresas que produzem eletricidade com menos custos, ou seja, a partir de fontes renováveis.





