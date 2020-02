Aprovada isenção da taxa da energia a pequenos produtores

A proposta do PS para isentar os pequenos produtores de energia com empreendimentos até 20 MW o pagamento da contribuição do setor energético (CESE) foi aprovada no Parlamento.

A proposta do Partido Socialista (PS) para isentar os pequenos produtores de energia do pagamento da contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) foi aprovada esta quarta-feira no Parlamento, durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020.





A medida prevê que empreendimentos com capacidade até 20 megawatts (MW) não sejam abrangidos pela CESE. Porém, a proposta prevê uma "norma anti-abuso", que exclui da isenção "os sujeitos passivos que, no conjunto dos centros eletroprodutores por si detidos, tenham uma potência instalada superior a 60 MW abrangida por regimes de remuneração garantida".