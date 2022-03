Atestar o carro custa quase 10% do salário médio em Portugal

Portugal é um dos países da União Europeia (UE) onde atestar um depósito com 50 litros de gasolina ou gasóleo representa um maior esforço financeiro. O Jornal de Notícias avança esta segunda-feira que encher o depósito do carro custa 8% do salário líquido médio do país.Portugal ocupa o nono lugar na lista de países europeus onde atestar o depósito com gasolina ou gasóleo representa uma fatia avultada do salário médio. À frente aparecem a Grécia, República Checa, Bulgária, Roménia, Croácia, Letónia, Lituânia e Hungria, onde a taxa de esforço é superior face ao salário médio.O Jornal de Notícias nota ainda que países com um salário líquido semelhante ao de Portugal, como Chipre, Malta ou Eslovénia, conseguem ter taxas de esforço de apenas 4% (primeiros dois) e 6%, respetivamente.Esta semana, o preço por litro do gasóleo deverá subir esta semana 13,6 cêntimos e o da gasolina 9,3 cêntimos.