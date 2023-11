Audição de Duarte Cordeiro no Parlamento foi adiada dois dias, para sexta-feira

Leia Também Duarte Cordeiro é o 47.º Mais Poderoso de 2022

"O ministro não tem agendada audição parlamentar para hoje [quarta-feira, 8 de novembro]", disse fonte oficial do MAAC. De acordo com o Público, esta mudança facto prende-se com o facto de ainda decorrerem buscas na DGEG, pelo segundo dia consecutivo.

Leia Também Risco cambial diminui com o Mundial

Leia Também Os crimes em causa na investigação aos negócios do lítio e hidrogénio

A audição ao ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que estava marcada para esta quarta-feira à tarde na Assembleia da República, no âmbito do Orçamento do Estado para 2024, acaba de ser adiada dois dias, para a próxima sexta-feira, confirmou o Parlamento no seu site.Horas antes, ainda esta manhã, a agenda parlamentar online apresentava informação em duplicado, com a audição ao governante na Comissão de Orçamento e Finanças a constar em dois momentos diferentes: dia 8 de novembro, às 15h30, e também no dia 10 de novembro, à mesma hora e na mesma comissão.Contactado pelo Negócios, o ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) acabou também por confirmar esta alteração de agenda de Duarte Cordeiro, que ontem viu o seu o seu gabinete na Rua do Século ser alvo de buscas no âmbito da investigação do Ministério Público aos negócios do lítio e do hidrogénio. Na mesma morada, a Secretaria de Estado da Energia e Clima, agora encabeçada por Ana Fontoura Gouveia, foi alvo de buscas, que se estenderam também à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), onde o presidente, Nuno Lacasta, foi constituído arguido.Também constituído arguido neste processo, João Galamba, ministro das Infraestruturas, antigo secretário de Estado da Energia do ex-ministro Matos Fernandes e de Duarte Cordeiro, será ouvido no Parlamento esta sexta-feira, 10 de novembro, às 9h, poucas horas antes do ministro do Ambiente.Esta quarta-feira, a Comissão de Orçamento e Finanças contará com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e da ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes (esta última antecipada em um dia) no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2024Na quinta-feira será a vez da audição do Conselho das Finanças Públicas e também da ministra da Habitação, Marina Gonçalves.