António Costa O primeiro-ministro não é de elogio fácil, mas na noite da maioria absoluta quis agradecer os 42% em especial a Duarte Cordeiro, em frente a todo o país. Promoveu-o com a pasta do Ambiente.

Pedro Nuno Santos É o melhor amigo de Duarte Cordeiro desde os tempos da Associação de Estudantes do ISEG, nos anos 90. Foi outro dos "jovens turcos" que ascendeu ao Governo.

Pedro Delgado Alves Também ele um "jovem turco" socialista, Pedro delgado Alves partilhou com Duarte Cordeiro esse rótulo de uma posição mais à esquerda dentro do partido.