AXA IM Alts adquire 25% da participação da Igneo na Finerge

A Finerge, empresa produtora de energia renovável, anunciou esta sexta-feira que a AXA IM Alts vai adquirir uma participação de 25% na empresa à Igneo Infrastructure Partners. A transação está ainda sujeita às aprovações habituais e deverá ser concluída até ao final do presente ano, informou a Finerge em comunicado."A entrada da AXA IM Alts, líder mundial em investimentos alternativos, como acionista, ajudará a apoiar a Finerge no seu plano de fazer mais investimentos no desenvolvimento, construção e operação de parques eólicos e centrais solares fotovoltaicas em Portugal e Espanha", diz a empresa liderada por Pedro Norton.Em jeito de balanço, a Finerge indica que "desde o investimento original da Igneo em 2015, a Finerge beneficiou de mais de mil milhões de euros de investimento de capital e concluiu com sucesso 14 transações de ‘bolt-on’ na Península Ibérica. A capacidade operacional da plataforma triplicou para cerca de 2 GW e a Finerge também aumentou o seu ritmo de desenvolvimento de ativos ‘greenfield’".A produtora de energias renováveis ressalva que "esta transação ocorre logo após o bem-sucedido aumento da dívida com o empréstimo verde de 2,3 mil milhões de euros, para refinanciar ativos operacionais e financiar o ‘pipeline’ de curto prazo"."Acreditamos que os produtores independentes integrados de energia renovável como a Finerge, que têm a capacidade de ser considerados como as ‘utilities’ do século XXI, serão essenciais para realizar a transição energética tão rapidamente quanto necessário. Estamos ansiosos por estabelecer uma parceria com a Igneo e com a equipa de gestão da Finerge, para acelerar a construção dos projetos da Finerge em termos de energia solar, eólica e outras tecnologias de transição energética", afirmou Julien Gailleton, subdiretor da secção de infraestruturas da AXA IM Alts.