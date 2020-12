BlackRock aumenta participação na EDP para mais de 5%

A Blackrock aumentou a sua participação na estrutura acionista da EDP-Energias de Portugal e detém agora 5,06% da empresa portuguesa, segundo um comunicado enviado à CMVM (

Comissão do Mercado e dos Valores Mobiliários).Esta operação faz com que o fundo de investimento regresse acima do patamar de 5% de participação na EDP, se bem que de forma ligeira, depois de a ter reduzido em março deste ano, altura em que anunciava uma posição de 4,51%.

Apesar desta subida, a presença do fundo Blackrock na EDP continua atrás da Oppidium Capital, que é dona de 7,19% da empresa, e da China Three Gorges, que se mantém como a maior acionista com uma fatia de 23,27% do capital."No dia 8 de Dezembro de 2020, a BlackRock comunicou à EDP, nos termos do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, que aumentou a sua participação para 200.481.297 acções da EDP, o que representa uma participação no capital social da EDP e respetivos direitos de voto de 5,06%", pode ler-se no comunicado enviado ao regulador do mercado.