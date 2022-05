Bombagem fez preço da eletricidade chegar aos 319,32 €/MWh em abril

Leia Também Renováveis representam 60% da eletricidade em Portugal

Portugal e Espanha preparam-se para aprovar de forma "de forma simultânea" já na próxima sexta-feira um mecanismo ibérico com a duração de 12 meses para limitar o preço do gás usado para a produção de eletricidade nos 50 euros por MWh.O primeiro-ministro, António Costa, sublinha que a medida terá como principal objetivo "desacoplar" o preço da eletricidade do preço do gás, responsável peloa máximos históricos verificados no Mibel este ano.No entanto, dados da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) divulgados esta quarta-feira mostram que durante o mês de abril de 2022, registou-se um preço mínimo horário no MIBEL em Portugal de 1,03 €/MWh, para uma hora cujo o fecho de mercado foi feito pelas tecnologias renováveis, cogeração e resíduos.Já o preço máximo horário em abril atingiu os 319,32 €/MWh, quando o mercado fechou com bombagem.No mercado grossista em Portugal, entre janeiro e abril de 2022 "a tecnologia de fecho que registou maior número de horas foi a hídrica com 1169 horas não consecutivas, seguida das renováveis, cogeração e resíduos com 678 horas e da geração térmica ciclo combinado com 535 horas".Olhando só para abril, as renováveis cogeração e residíduos foram a tecnologia que mais dias fecharam o mercado (32%), de acordo com dados do OMIE, seguidas da hídrica (38%) e da geração térmica de ciclo combinado (12%), num total mensal de 720 horas.Na atual configuração do mercado europeu, o gás é a tecnologia mais cara e é a que determina o preço global da eletricidade no fecho do mercado quando é utilizado, uma vez que todos os produtores recebem o mesmo preço pelo mesmo produto — a eletricidade — quando este entra na rede.Prcisamenete quanto a preços, diz a APREN que até abril o preço médio horário registado no MIBEL em Portugal (220,2 €/MWh3) representa um aumento superior ao quádruplo face ao período homólogo do ano passado.No mesmo período foram registadas 52 horas não consecutivas em que a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade de Portugal Continental, com um preço horário médio no MIBEL de 146,9 €/MWh.Fazendo a mesma análise para o mês de abril, registou-se um total de 40 horas não consecutivas, com um preço horário médio no MIBEL de 137,5 €/MWh.As contas da APREN revelam que Portugal continental gerou 14.667 gigawatts-hora (GWh) de eletricidade entre janeiro e abril, sendo que 59,4% dos quais foram de origem renovável. Só em abril, contabilizaram-se 3.535 GWh de eletricidade, 62,1% com origem renovável.Nos primeiros quatro meses do ano Portugal "foi o quarto país com maior incorporação renovável na geração de eletricidade, ficando atrás da Noruega, Dinamarca e Áustria". Contudo, diminuiu a incorporação renovável em 0,6%, ficando o país em quarto lugar.Nos primeiros quatro meses do ano, o setor eletroprodutor emitiu 1,9 milhões de toneladas equivalentes a CO2 (MtCO2eq), evitando o gasto de 1.254 milhões de euros na importação do gás natural."Entre 01 de janeiro e 30 de abril, o preço médio horário registado no MIBEL [Mercado Ibérico de Eletricidade] em Portugal (220,2 euros por megawatt cúbico por hora -- MWh3) representa um aumento superior ao quádruplo face ao período homólogo do ano passado", lê-se no documento.No período em questão, registaram-se 52 horas não consecutivas em que a geração renovável "foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade em Portugal continental", apresentando um preço horário médio no MIBEL de 146,9 euros por MWh.Em abril, totalizaram-se 40 horas não consecutivas com um preço horário médio no MIBEL de 137,5 euros por MWh.No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, o sistema elétrico nacional teve um saldo importador de 3.509 GWh, apresentando exportações de eletricidade na ordem dos 874 GWh e importações de 4.383 GWh.