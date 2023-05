Botijas de gás vendidas até 8,4% mais caras em abril, alerta a ERSE

Leia Também Preços acima das cotações justificam fixação de máximos no gás de botija, diz ERSE

No passado mês de abril, tal como já tinha acontecido em dezembro de 2022 e em janeiro de 2023 - e uma vez terminada a intervenção do Governo no mercado, com a fixação de preços máximos entre agosto e outubro de 2022 - os preços do gás engarrafado (gás de petróleo liquefeito, GPL) voltaram a aumentar em Portugal face aos preços eficientes determinados pelo regulador.De acordo com o relatório mensal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), em abril as botijas de gás propano de 11 quilos registaram uma diferença de 2,5 euros (+8%) face ao preço eficiente. Nos mês passado estas garrafas foram então vendidas a mais de 31 euros, face a um preço recomendado pela ERSE de 28,6 euros.Nas botijas maiores de propano (45 quilos), a diferença entre um preço e o outro foi de 8,3 euros por garrafa (+7,5%), ou seja, o valor de venda rondou os 111 euros, quando o preço eficiente era de apenas 102,8 euros.Por fim, na garafa de butano de 13 quilos a diferença por garrafa chegou aos 2,63 euros (+8,4%): preço eficiente de 28,9 euros face a um preço de venda de ao público de 31,5 euros.De acordo com a ERSE, em abril verificou-se uma tendência decrescente nas cotações internacionais do propano e do butano, representando um decréscimo de sensivelmente 7,1% e 8,5% para o propano e para o butano, respetivamente. Uma tendência que não se viu refletida nos preços finais ao consumidor."No que respeita aos preços de venda, tem-se verificado que os mesmos acompanham as subidas de preço nos mercados internacionais, todavia, são menos responsivos nas descidas, tendo as revisões em baixa ocorrido fundamentalmente fruto das intervenções regulatórias no mercado" em 2020, 2021 e 2022, refere o regulador no mesmo relatório.A última intervenção ocorreu quando, em agosto de 2022, se registavam aumentos na componente de retalho na ordem dos 30% face aos valores observados no ano anterior.Relativamente aos últimos quatro meses, a ERSE diz que se verificou, a partir de janeiro de 2023, que os preços de venda ao público aumentaram relativamente aos preços eficientes, uma tendência que foi menos marcante em fevereiro e março.Para o mês de maio, e refletindo a já referida trajetória de descida nas cotações dos mercados internacionais e o descongelamento da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2, a ERSE determinou já os seguintes preços eficientes: 28,31 euros para a garrafa de 11 kg de propano (-1% face a abril); 101,58 euros para a garrafa de 45 quilos de propano (-1,16% face a abril; e 28,45 euros a garrafa de 11 quilos de butano (-1,70% face a abril).