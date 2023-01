Gás de garrafa vendido até 6% mais caro do que o recomendado, diz a ERSE

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (

O preço cobrado aos consumidores nos pontos de venda pelas garrafas de gás de petróleo liquefeito (GPL) mais consumidas pelas famílias portuguesas aumentou em dezembro face ao valor considerado eficiente pelo regulador, revela o primeiro Relatório Mensal de Supervisão dos Preços do GPL divulgado esta quinta-feira pelaERSE).O gás butano, o mais comum no consumo doméstico, e vendido por norma em garrafas de 13kg, estava a custar em dezembro 5,3% acima do preço eficiente anunciado pela ERSE. Ou seja, 31,21 euros por garrafa e não 29,56 euros (mais 1,65 euros, na prática).Já no propano, a garrafa de 11kg estava 5,6% mais cara (30,73 euros e não 29 euros, mais 1,72 euros). Nas botijas maiores, de 45kg de propano, estavam a custar mais 6% do que os 104,56 recomendados por garrafa, disparando para 11,27 euros (mais 6,71 euros).Isto, diz o regulador, apesar de nos últimos seis meses se ter notado uma "tendência decrescente nas cotações internacionais do butano e do propano, com um decréscimo de sensivelmente 24% e 26% para o propano e para o butano, respetivamente".E se em setembro e outubro os preços anunciados se encontravam alinhados aos preços eficientes, fruto da intervenção regulatória no mercado, o mesmo já não aconteceu em novembro e em dezembro. "Uma vez terminada a intervenção no mercado nacional verificou-se um aumento dos preços anunciados face aos preços eficientes", mesmo com as descidas nas cotações internacionais no último trimestre de 2022, frisa a ERSE.Para este mês de janeiro, e já refletindo a trajetória de descida nas cotações dos mercados internacionais, os preços eficientes determinados pelo regulador são de: 28,21 euros para a garrafa de 11kg de propano, representando uma descida de 2,75% face a dezembro; 101,30 euros para a garrafa de 45 kg de propano, menos 3,12%; e 28,18 euros para a garrafa de 13 kg de butano, menos 4,69%.