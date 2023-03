Bruxelas quer consumidores europeus com preços fixos da luz durante um ano

Leia Também APREN e ADENE querem preços menos voláteis e mais interligações no mercado elétrico da UE

A Comissão Europeia defende, num rascunho da reforma do mercado elétrico da União Europeia (UE), que os consumidores europeus devem poder celebrar contratos a preços fixos de eletricidade por pelo menos um ano, defendendo "maior escolha contratual"."Os Estados-membros devem assegurar que os clientes finais que tenham um contador inteligente instalado possam solicitar a celebração de um contrato de preço dinâmico de eletricidade e que todos os clientes finais possam solicitar a celebração de um contrato de preço fixo de eletricidade a prazo de duração mínima de um ano, com pelo menos um fornecedor e com cada fornecedor que tenha mais de 200 mil clientes finais", defende Bruxelas.A aposta consta de um rascunho, a que a Lusa teve acesso, da proposta referente ao redesenho do mercado elétrico da UE que o executivo comunitário vai apresentar na próxima quinta-feira, no qual a instituição salienta que os países devem "assegurar que o quadro regulamentar nacional permita aos fornecedores oferecer contratos de preços fixos e dinâmicos de eletricidade".No seguimento da crise energética acentuada pela guerra da Ucrânia e da atual crise energética, Bruxelas admite no rascunho da proposta (que poderá sofrer alterações até à publicação final) que "o reflexo dos preços a curto prazo nas faturas dos consumidores levou a choques de preços", que levou a que as faturas energéticas de muitos consumidores tenham triplicado ou quadruplicado."Por conseguinte, a proposta inclui um conjunto de medidas destinadas a criar um amortecedor entre os mercados a curto prazo e as faturas de eletricidade pagas pelos consumidores, em particular através do incentivo à contratação a longo prazo, a fim de melhorar o funcionamento dos mercados a curto prazo para melhor integrar as energias renováveis e reforçar o papel da flexibilidade e para capacitar e proteger os consumidores", salienta a instituição.O objetivo é criar "medidas para proteger os consumidores de tal volatilidade, dar-lhes maior escolha contratual e um acesso mais direto às energias renováveis", acrescenta.A Comissão Europeia admite que a acentuada crise energética revelou que, na UE, existem "instrumentos insuficientes para proteger os consumidores, incluindo as empresas, contra preços elevados a curto prazo", há uma "influência excessiva dos preços dos combustíveis fósseis nos preços da eletricidade e o facto de as energias renováveis de baixo custo e a energia de baixo carbono não se refletirem melhor nas contas", e que se verifica ainda uma "escolha limitada dos tipos de contratos de fornecimento".É esta situação que o executivo comunitário quer reverter, ao prever o "direito a contratos de preços fixos, bem como contratos de preços dinâmicos, o direito a contratos múltiplos e a informações contratuais melhores e mais claras".A Comissão Europeia apresenta na próxima semana a sua proposta sobre a reforma da conceção do mercado de eletricidade da UE que visa melhor proteger os consumidores da excessiva volatilidade dos preços, facilitar o seu acesso a energia segura proveniente de fontes limpas e tornar o mercado mais resiliente.Na atual configuração do mercado europeu, o gás determina o preço global da eletricidade quando é utilizado, uma vez que todos os produtores recebem o mesmo preço pelo mesmo produto — a eletricidade — quando este entra na rede.Na UE, tem havido consenso de que este atual modelo de fixação de preços marginais é o mais eficiente, mas a acentuada crise energética, exacerbada pela guerra da Ucrânia, tem motivado discussão, dada a dependência europeia dos combustíveis fósseis russos.No mesmo rascunho de proposta de reforma do mercado elétrico, a Comissão Europeia diz ainda que quer reduzir a volatilidade dos preços da luz na União Europeia ao diminuir a influência do gás na eletricidade, promovendo contratos de aquisição e venda de energia limpa assentes em valores prefixados e garantias governamentais.O objetivo é "responder às preocupações dos consumidores, da indústria e dos investidores relativamente à exposição a preços voláteis a curto prazo, impulsionados pelos preços elevados dos combustíveis fósseis".Para isso, a proposta define "medidas para proteger os consumidores de tal volatilidade, dar-lhes maior escolha contratual e um acesso mais direto às energias renováveis", visando também "melhorar e clarificar o acesso a contratos a longo prazo para os promotores - ambos apoiados pelo Estado, como os contratos por diferença, e privados, como os acordos de aquisição de energia -, a fim de proporcionar receitas seguras e estáveis aos promotores de energia renovável e de baixo carbono […], evitando ao mesmo tempo lucros excessivos em períodos de preços elevados".Em concreto, a instituição pretende reduzir a influência do preço do gás nos valores da produção elétrica ao sugerir aos governos europeus que apostem numa maior utilização de acordos de aquisição de energia sustentável e nos chamados contratos por diferença, nos quais os governos podem garantir aos produtores de renováveis um preço prefixado.Nos últimos meses, os preços da luz subiram acentuadamente na UE, motivando críticas à sua formulação, condicionada pelos preços do gás, situação que a Comissão Europeia quer reverter apostando em contratos de produção de eletricidade renovável."Os Estados-membros devem esforçar-se por criar as condições de mercado adequadas para instrumentos de mercado a longo prazo, tais como os contratos de aquisição de energia", salienta o executivo comunitário no rascunho da proposta, referindo-se aos acordos bilaterais de compra e venda de energia ‘limpa’ a longo prazo e a um preço prefixado entre produtores e consumidores (como grandes empresas) ou comercializadores.Bruxelas defende também no rascunho que "os regimes de apoio direto aos preços sob a forma de contratos bidirecionais por diferença ou formulações contratuais equivalentes constituirão uma fonte adicional de receitas para os Estados-membros em períodos de preços de energia elevados", numa alusão aos contratos por diferença.Previsto está que o apoio público a projetos de energia de baixo carbono - como novos investimentos em energia solar, eólica, geotérmica, hidroelétrica e nuclear - seja feito com base em contratos bidirecionais por diferença, estabelecendo um preço mínimo e máximo, pelo que as receitas acima do limite máximo seriam recuperadas pelos governos.Enquanto os acordos de aquisição são celebrados entre operadores privados - normalmente um produtor de energia renovável e um consumidor industrial -, os contratos por diferença são garantidos pelo Estado, que oferece um preço pré acordado aos produtores de energia.No seguimento da crise energética acentuada pela guerra da Ucrânia e da atual crise energética, Bruxelas defende ser "necessária menos produção de combustíveis fósseis", razão pela qual apoia o fomento das renováveis, que a seu ver "levará a preços mais baixos para os consumidores devido aos baixos custos operacionais da energia renovável e de baixo carbono".A Comissão Europeia apresenta na próxima semana a sua proposta sobre a reforma da conceção do mercado de eletricidade da UE que visa melhor proteger os consumidores da excessiva volatilidade dos preços, facilitar o seu acesso a energia segura proveniente de fontes limpas e tornar o mercado mais resiliente.Na atual configuração do mercado europeu, o gás determina o preço global da eletricidade quando é utilizado, uma vez que todos os produtores recebem o mesmo preço pelo mesmo produto — a eletricidade — quando este entra na rede.Na UE, tem havido consenso de que este atual modelo de fixação de preços marginais é o mais eficiente, mas a acentuada crise energética, exacerbada pela guerra da Ucrânia, tem motivado discussão, dada a dependência europeia dos combustíveis fósseis russos.