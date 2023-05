Burger King Portugal investe 1,8 milhões para ter frota 100% elétrica nas entregas em 2024

Leia Também Burger King planeia investir 150 milhões até 2025 em Portugal

A Burger King Portugal vai investir 1,8 milhões de euros para substituir a atual frota do serviço de entregas ao domicílio formada por motos a gasolina por motos elétricas em 2024.Para levar a cabo a operação, que tem como objetivo reduzir o impacto ambiental de uma frota composta por 600 veículos e que serve os 99 restaurantes que tem no país, a Burger King escolheu a espanhola NUUK.Assim, a partir de agora, vão começar a ser distribuídos 120 motos elétricas da marca NUKK em 20 restaurantes de norte a sul do país, num processo que se irá estender gradualmente a toda a frota dos restaurantes com serviços de entrega, detalha o portal espanhol Forococheselectricos, especializado em tecnologias de transporte sustentáveis.A frota elétrica vai ser formada por ciclomotores elétricos do modelo NUUK Ciklo P 2.0, desenhados para serviços profissionais de entrega, dispondo de um motor de 2kW, que alcança uma velocidade máxima de 45 km/h e tem uma autonomia de 80 km.De acordo com as estimativas, a mudança para as motos elétricas irá resultar numa enorme poupança operativa, com o custo por quilómetro a ser 75% inferior ao equivalente nas motos a combustão, além de que não emite nem gases poluentes nem poluição sonora. Com a mudança calcula-se que seja evitada a emissão de 54 toneladas de CO2 durante a vida útil de cada veículo, ou seja, 450 toneladas de CO2 contando o total de 120 motos que integram a primeira fase de renovação da frota, o que equivale a plantar aproximadamente 2.600 árvores.