Caso EDP: Mexia considera interrogatório "sem sentido" e não confirma se prestou declarações

António Mexia e o respetivo advogado, à saída do interrogatório ao qual o arguido do caso EDP compareceu esta terça-feira, não deixaram claro se foram proferidas ou não declarações.

O CEO da EDP, António Mexia, compareceu esta terça-feira em tribunal para ser interrogado no âmbito do Caso EDP, mas, à saída, defendeu que este interrogatório "não fazia sentido" numa altura em que ainda não recebeu resposta ao requerimento que fez para que não seja o juiz Carlos Alexandre a conduzir o processo. Tanto o empresário como a defesa do mesmo acabaram por não deixar claro se o CEO da EDP terá, de facto, acabado por prestar declarações.





"Sempre estive disponível para declarações", começou Mexia por sublinhar. Contudo, apressou-se a relembrar que a sua defesa suscitou interesse numa recusa de juiz, em relação à qual ainda espera resposta, pelo que considera que "o interrogatório de hoje não fazia sentido". "Fomos coerentes, que é a questão essencial", rematou.